«Локомотив» завоевал серебро чемпионата России по футболу

Московский «Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу благодаря поражению «Краснодара» в матче премьер-лиги. Также «железнодорожники» обеспечили себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В воскресенье «Краснодар» дома уступил «Динамо» со счетом 0:2 в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Матч должен был пройти 21 июня, его перенесли из-за заражения нескольких игроков столичного клуба.

Первый гол на 26-й минуте забил полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Вячеслав Грулев, на 90-й отметился бразильский полузащитник столичного клуба Жоаозиньо.

«Локомотив» с 54 очками теперь не опустится ниже второго места — первые три позиции дают право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» с 49 очками расположился на третьей строчке, ЦСКА занимает четвертую с 47 очками.

Чемпионом России досрочно стал петербургский «Зенит». Сейчас в его активе 69 очков. Завершающие игры чемпионата пройдут 22 июля.