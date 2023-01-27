Происшествия 27 января 2023, 05:23 Более 10 человек попали в больницу после ДТП с автобусом в Приморье Автобус с пассажирами попал в ДТП в Приморье, 14 человек пострадали РИА «Новости»

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Пассажирский автобус попал в аварию утром 27 января в Приморском крае, с различными травмами госпитализированы 14 человек, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ДТП произошло в 09:00 (02:00 мск) на 681-м км автодороги «Уссурийск — Владивосток». Водитель нарушил дистанцию с впереди идущим грузовиком и врезался в него. В момент аварии в салоне находились 17 пассажиров.

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Пострадавших доставили в Уссурийскую центральную городскую больницу. Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальных перевели на амбулаторное лечение. Прокуратура Приморского края проводит проверку после инцидента.

Ранее на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» столкнулись два грузовика, в результате удара один из них загорелся. Жертвой ДТП стал один человек.