Происшествия 26 января 2023, 22:10 Фура загорелась после столкновения с грузовиком на трассе Сызрань — Волгоград ГУ МВД: два грузовика столкнулись на трассе Сызрань — Волгоград, один человек погиб

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Две фуры столкнулись на автомобильной дороге Р-228. В результате один грузовик загорелся — очевидцы показали последствия ДТП в Сети. Погиб один человек, уточнили в региональном ГУ МВД .

Авария произошла в 18:40 на 601-м километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград». Жертвой ДТП стал один человек, второй пострадавший госпитализирован.

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На кадрах видно, что пожарные продолжают тушить горящую машину. От автомобиля в воздух поднимаются клубы плотного черного дыма.

Авторы видео отметили, что кабину и движок сгоревшей фуры «разорвало» — кадры подтверждают, что грузовик получил серьезные повреждения. Движение на этом участке дороги значительно затруднено.

На месте работают экипажи областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, подразделения МЧС. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Московской области, где столкнулись 16 машин . Никто из участников аварии не пострадал.