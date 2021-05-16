Более 80 тысяч жителей Нижегородской и Костромской областей остались без электричества из-за непогоды

Более 80 тысяч жителей в Нижегородской и Костромской областях остались без электричества после аварий, которые произошли из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра.

На сайте Минэнерго сообщается, что в общей сложности без света остались свыше 81 тысячи человек. Аварийно-восстановительные работы ведут 47 бригад — это 114 специалистов и 54 единицы техники.

«В Костромской области из-за грозы и сильного ветра происходят отключения в электросетях <…>, без электроснабжения остаются около 30 500 человек <…> В Нижегородской области из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 20 метров в секунду происходят отключения в электросетях <…>, без электроснабжения остаются около 50 600 человек», — говорится в сообщении Министерства.

Накануне стало известно, что на Москву надвигались гроза с градом. Во время непогоды порывы ветра могли достигать 20 метров в секунду, предупреждала пресс-служба ГУ МЧС России по столице. Спасатели призвали автомобилистов во время грозы снизить скорость и увеличить дистанцию. В МЧС напомнили, что во время ненастья видимость резко ухудшается, поэтому на дороге необходимо избегать резких маневров, которые могут привести к ДТП.