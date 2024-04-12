12 апреля 2024, 09:32
Паводок затопил 205 домов и 320 участков в Курганской области
МЧС: затопленными остаются 205 домов и 320 участков в Курганской области
Паводковая вода затопила 205 домов, 320 участков, один мост и семь дорог в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Затопления, по данным на утро 12 апреля, зафиксировали в девяти населенных пунктах Звериноголовского, Целинного, Притобольного и Каргапольского округов. За минувшие сутки в поселке Красный Октябрь, селе Казак-Кочердык и селе Звериноголовское вода ушла с 12 участков.
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Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту Владимиру Путину об обстановке с паводком в регионе. По его словам, пик паводков еще не пройден. Спасатели и рабочие поднимут уровень дамбы, чтобы предотвратить перелив воды из реки Тобол. В области действует режим ЧС.
Наводнения
Курганская область
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