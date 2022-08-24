Более 60 человек находятся на двух унесенных в море у Сахалина баржах

В Николаевском районе Хабаровского края от тягача сорвало две сцепленные баржи. На судах может находиться 64 человека, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону.

Информация о происшествии поступила в МЧС ранним утром 24 августа. В районе острова Байдукова при волнении моря баржи стало сносить к острову Сахалин. По данным спасательного ведомства, в готовность приведены вертолеты Ми-8 МЧС России в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре.

Вылет авиации согласуют, когда позволят погодные условия. Все суда, находящиеся в этом регионе, оповестили о ЧП. Из Николаевска-на-Амуре и поселка Де-Кастри на помощь вышли два буксира.

В Татарском проливе сохраняется неблагоприятная погода. Скорость ветра достигает 22 метра в секунду. Поисково-спасательная операция продолжается. До этого сообщалось о 54 моряках, находящихся на борту трех унесенных судов.