В центре спасения сообщили, что три судна сорвало с якорей в районе Сахалина, ведется спасательная операция. Об этом написал ТАСС.

Спасательная операция проводится 24 августа в районе Сахалина, где с якоря сорвало несколько судов. По данным региональных экстренных служб, речь идет о двух баржах и катере в Татарском проливе.

«Дрейфуют три судна. На борту порядка 54 человек», — пояснил собеседник.

В начале июля инженерное судно Fujing001 с 30 членами экипажа потерпело крушение в Южно-Китайском море. Оно потерпело крушение из-за мощных волн, вызванных тайфуном.