Более 50 человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле. Видео

Трибуна синагоги обрушилась в израильском городе Гиват-Зеев. По предварительным данным, пострадали около 60 человек. В Сети появилось видео происшествия.

Информация о ЧП поступила медикам в 19:14. Сейчас врачи оказывают помощь 60 пострадавшим. В службе скорой помощи уточнили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое.

На опубликованной записи можно видеть, что на трибуне находится огромное количество людей. После обрушения часть из них падает вниз, другие начинают падать на людей, стоящих на нижний ярусах.

В конце апреля массовая давка произошла в Израиле во время религиозного праздника на горе Мерон.