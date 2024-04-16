Происшествия 16 апреля 2024, 09:06 Более 400 приусадебных участков за ночь затопило в Бурятии МЧС: в Прибайкальском районе Бурятии подтопило 420 приусадебных участков Telegram-канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова

Читать 360tv в

В Прибайкальском районе Бурятии из-за паводка затопило 420 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 20 взрослых и троих детей, сообщило РИА «Новости».

В региональном главке МЧС уточнили агентству, что спасатели получили информацию о затопленных улицах в садоводческом товариществе «Колос», расположенном в Прибайкальском районе, в 00:50.

Реклама

Проверив территорию на рассвете, специалисты установили, что на утро вторника частично под водой оказались 420 приусадебных участков. Из зоны подтопления удалось вывезти более 20 человек, включая детей.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем Telegram-канале сообщил, что вода добралась до микрорайона Мостовой, затопило один дом. Спасатели помогают местным жителям вынести вещи из домов.

Ранее в Тюменской области река Ишим поднялась до критической отметки. Власти объявили об экстренной эвакуации.