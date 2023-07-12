Происшествия 12 июля 2023, 20:05 Сильный пожар разгорелся в уральском селе. Сгорело уже почти 30 домов Baza: в селе Шайдуриха Свердловской области сгорело почти 30 домов

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Число горящих домов в селе Шайдуриха Свердловской области увеличивается. По данным Telegram-канала Baza, почти 30 жилищ уже сгорело. Согласно информации ТАСС, полученной в пресс-службе регионального МВД, огонь охватил 13 строений.

В ведомстве отметили, что всего в населенном пункте 170 домов, в них проживают 365 человек. Порядка 60 человек эвакуировали. Из разместили в Доме культуры Невьянска.

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Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар начался в лесу. Из-за сухой погоды и сильного ветра пламя перекинулось на постройки. К тушению привлекли аэромобильную группировку из Екатеринбурга, а также вертолет Ми-8. В эвакуации населения принимают участие 100 человек.

В свердловском управлении ГИБДД также рассказали, что в селе и на автодороге «Верхняя Пышма — Невьянск» ограничено движение. Объехать опасный участок можно через село Аятское.

Информации о погибших или пострадавших не поступало. Подробности уточняются.