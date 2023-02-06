Происшествия 06 февраля 2023, 23:31 Более 30 воспитанников ресурсного центра в Выборге эвакуировали из-за возгорания "ВКонтакте"

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В Выборге из-за возгорания в ресурсном центре эвакуировали 36 детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области в соцсети «ВКонтакте».

«Возгорание в ресурсном центре в Выборге оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Все 36 воспитанников эвакуированы в ближайшее здание детского сада», — говорится в сообщении.

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Площадь возгорания составила менее 10 квадратных метров, пожар случился в раздевалке на втором этаже. По сообщению администрации, сотрудники ресурсного центра при поддержке властей ликвидируют последствия возгорания в течение следующего дня, пока дети будут на учебе.

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В комментариях под постом горожане предлагают помощь и восхищаются работой пожарных.

В начале декабря в Выборге в пожаре погибла пожилая пара. Пожар начался на четвертом этаже жилого дома, в квартире загорелся матрас. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в больнице от обширных ожогов. Погибшие злоупотребляли алкоголем.