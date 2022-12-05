Происшествия 05 декабря 2022, 12:42 Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Выборге

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В Выборге Ленинградской области загорелась квартира на Приморской улице. В результате возгорания погибла пожилая пара, сообщили «Невские новости».

По предварительным данным, пожар начался на четвертом этаже жилого дома, в квартире загорелся матрас. Мужчина попытался самостоятельно справиться с огнем, однако пламя быстро распространилось. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в больнице от сильных ожогов.

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Отмечается, что из-за злоупотребления спиртным на пожилую пару часто жаловались соседи.

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