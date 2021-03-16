Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области

В Челябинской области на перегоне Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли 17 груженых углем вагонов. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку.

По предварительным данным, вагоны сошли с рельсов в 03:20 по московскому времени. Пострадавших нет, повреждены рельсы, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Сотрудники ведомства начали проверку, после чего примут процессуальное решение.

В МЧС региона сообщили, что вагоны сошли с рельсов из-за срабатывания тормозной системы у грузового состава.

«Отрыв произошел с 26 по 68 вагон, и з них 17 вагонов, груженых углем, лежат на путях в обоих направлениях. Повреждены три опоры контактной сети, так же повреждено железнодорожное полотно порядка 500 метров», — сообщили в ведомстве.

Из-за происшествия задержали шесть пассажирских поездов. Часть из них перенаправят по другой железнодорожной ветке. Ликвидацией последствий занимаются 109 человек и 11 единиц техники. Путь восстановят к 20:00.