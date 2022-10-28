Более 30 человек стали жертвами наводнений на Филиппинах | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 13:06 Более 30 человек стали жертвами наводнений на Филиппинах Inquirer: более 30 человек погибли при наводнениях на Филиппинах Википедия

Читать 360tv в

Минимум 31 человек погиб из-за сильнейших наводнений и оползней на острове Минданао на Филиппинах. Ненастье вызвал приближающийся шторм «Налджи». Об этом сообщило издание Inquirer.

Сильный дождь начался в регионе поздно вечером 27 октября. Десять муниципалитетов, а также один город в провинции Северный Магинданао пострадали. Повреждения получили три моста и 37 дорог.

Реклама

Шторм «Налджи» идет на север Филиппин. Около пяти тысяч человек эвакуировали из районов, которые подвержены оползням и наводнениям, в преддверии выхода стихии на сушу 29 или 30 октября.

Реклама

Филиппины каждый год переживают около 20 штормов и тайфунов. Ежегодно непогода уносит жизни местных жителей, разрушает дома, мосты, дороги.

Другой шторм — «Несат» — обрушился на Филиппины и Тайвань в середине октября. Скорость ветра вечером 16 октября достигала 119 километров в час. На прошлой неделе Филиппины пережили землетрясение.