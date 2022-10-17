Тропический шторм «Несат» обрушился на Тайвань и Филиппины | 360°

Мир 17 октября 2022, 05:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Тропический шторм «Несат» обрушился на Тайвань и Филиппины

Читать 360tv в

Тропический шторм «Несат» (Nesat) обрушился на Тайвань и Филиппины. По состоянию на вечер 16 октября максимальная скорость ветра составляла 119 километров в час.

Скорость ветра при его порывах доходила до 155 километров в час. Радиус шторма составлял 200 километров, отметили «Известия». Очевидцы опубликовали кадры непогоды в социальных сетях.

Реклама

«Несат» сформировался в западной части Тихого океана. О его приближении к Южно-Китайскому морю стало известно в ночь на воскресенье. Об этом сообщила метеорологическая служба Тайваня. Из-за сильных волн в регионе прервали судоходство.

Реклама

По прогнозам, стихия будет смещаться к островам Дунша (Пратас). Шторм пройдет вблизи филиппинского острова Лусон, вызывая угрозу наводнения. Тайвань, как уточнила служба, он затронет в меньшей степени.

В конце сентября на Канарские острова обрушился шторм «Гермина». Он стал причиной отмены 41 авиарейса. Национальный центр ураганов тогда повысил уровень опасности до красного в Гран-Канария, Ла-Пальма и Эль-Йерро из-за большого количества осадков.

0 0 0 0 0 0