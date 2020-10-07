Более 2300 человек эвакуировали из-за пожара на военном складе под Рязанью

В радиусе пяти километров от складов в Рязанской области эвакуировано более 2300 местных жителей. В этом месте из-за пожара начали взрываться боеприпасы.

«Силы и средства МЧС России задействованы для эвакуации граждан, а также защиты частных домовладений от пожара. Работы ведутся по третьему номеру сложности», — передает ТАСС сообщение пресс-службы местного МЧС.

Всех эвакуированных размещают в пунктах временного проживания, расположенных в безопасном месте и размещенных на территории школ и больниц. Там уже работают психологи и развернут оперативный штаб.

Правительство Рязанской области также сообщило, что медики оценивают состояние двух госпитализированных пострадавших, мужчины и женщины, как тяжелое и средней степени тяжести. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

В среду пожар на бывших военных складах в поселке Шелемишево в Рязанской области привел к многочисленным взрывам. С огнем продолжают бороться 430 спасателей и 57 единиц техники, а также один пожарный поезд. Очевидцы смогли заснять последствия пожара.