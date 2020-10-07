Губернатор назвал 3 вещи, которые помогут избежать жестких ограничений в Подмосковье

Главная задача Подмосковья — сдержать распространение коронавирусной инфекции. Жители должны быть ответственными и дисциплинированными, чтобы избежать повторения весеннего локдауна. Для этого достаточно соблюдать три вещи.

Об этом рассказал в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что, к сожалению, госпитализация растет, и в больницы попадают много людей. Поэтому главная задача заключается в том, чтобы сдержать распространение вируса, обезопасить себя и родных.

Чтобы избежать карантина и жестких ограничений как были весной — нужна дисциплина и ответственность. И перед собой, и перед близкими. Тогда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное — мы сохраним жизни Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что на сегодня есть три главных вещи, которые нужно соблюдать, чтобы избежать жестких ограничений в регионе. Во-первых, жителям нужно жестко ограничить себя и отказаться от поездок в общественном транспорте — за исключением случаев крайней необходимости. Особенно это касается групп риска, в том числе пожилых людей старше 65 лет.

«Либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему критическая ситуация, вам нужно выйти из дома. Особенно это касается пожилых: мы видим, что именно эта группа чаще переживает заболевание тяжело, и к сожалению, здесь самая высокая смертность. Говорю как есть. Молодые люди, которые меня сейчас слышат и видят: позаботьтесь о старших. Скажите, предупредите — пусть будут осторожны», — отметил Андрей Воробьев.

Во-вторых, жителям нельзя забывать про маски.

Второе —это маски, маски и еще раз маски. Мы при госпитализации проводим опросы. Половина пациентов причиной своего заражения с высокой вероятностью называют: был без маски в общественном транспорте, в торговом центре. Может они нас уже и раздражают, но то, что спасают — это уже факт Андрей Воробьев.

В-третьих, нельзя заниматься самолечением. Если у вас появились симптомы заболевания — немедленно обращайтесь к врачу. Чем быстрее вы обратитесь за помощью, тем лучше, ведь в таком случае вырастет вероятность того, что болезнь пройдет в легкой форме.

Андрей Воробьев отметил, что таки образом Минздрав региона «вызывает огонь на себя». Уже сейчас в подмосковную скорую поступают по 10 тысяч вызовов в сутки — вместо положенных шести тысяч. Весной этот показатель был еще выше — количество вызовов превысило норму более чем в два раза и достигло 12,5 тысяч. Несмотря на это, губернатор подчеркнул, что «своевременное лечение — это ключевое» в сложившейся ситуации.

«Мы будем вас своевременно информировать. Но еще раз подчеркну — важно все-таки сделать все, чтобы избежать карантина. Сохранить работу и доходы в семьях. Это возможно, если каждый из нас проявит дисциплину и ответственность, все точно получится», — заключил глава региона.