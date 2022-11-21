Происшествия 21 ноября 2022, 09:39 Более 20 нарушений пожарной безопасности обнаружили на сгоревшем цветочном складе в Москве ТАСС сообщил о нарушениях пожарной безопасности на сгоревшем в центре Москвы складе РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС обнаружили свыше 20 нарушений пожарной безопасности на цветочном складе в Москве, где в результате пожара погибли люди. Речь идет о совместной проверке ведомства с представителями прокуратуры три года назад. Об этом сообщили в экстренных службах ТАСС.

«Проверка в 2019 году проводилась после пожара совместно с прокуратурой и МЧС в декабре. По ее результатам было выявлено 21 нарушение требований пожарной безопасности», — рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что представителей ООО «Ново флоре» привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Тогда оштрафовали на шесть тысяч физическое лицо и на 150 тысяч рублей — юридическое лицо.

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Пожар на складе на Комсомольской площади произошел днем 20 ноября, его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение в 22:03, а полностью с огнем они справились к 23:55.

Экстренные службы утром 21 ноября сообщили о семи погибших, при этом Telegram-канал «112» написал, что количество жертв увеличилось до восьми.