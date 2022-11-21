Происшествия 21 ноября 2022, 07:24 Число жертв пожара в центре Москвы возросло до семи МЧС: число погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве увеличилось до семи Телеканал "360"

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Жертвами пожара на цветочном складе на Комсомольской площади Москвы, по последним данным, стали семь человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. До этого было известно о шести погибших.

«Подтверждена гибель семи человек», — сказал собеседник агентства. Пожар в двухэтажном складском помещении на Комсомольской улице начался днем 20 ноября, огонь охватил до 2,5 тысячи «квадратов». Спасатели ликвидировали открытое горение в 22:03, полностью пожар потушили в 23:55. В работах участвовали 121 человек от столичного главка МЧС, 42 единицы техники и специальный поезд.

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Роспотребнадзор отправил специалист на место происшествия для забора проб воздуха. Эксперты из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» не зафиксировали в воздухе вредных веществ.

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Следственный комитет выясняет причины случившегося, следователи опросили свидетелей. По предварительной информации, товары хранились на складе неправильно. Расследование дела продолжается.