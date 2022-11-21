21 ноября 2022, 07:24
Число жертв пожара в центре Москвы возросло до семи
МЧС: число погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве увеличилось до семи
Жертвами пожара на цветочном складе на Комсомольской площади Москвы, по последним данным, стали семь человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. До этого было известно о шести погибших.
«Подтверждена гибель семи человек», — сказал собеседник агентства. Пожар в двухэтажном складском помещении на Комсомольской улице начался днем 20 ноября, огонь охватил до 2,5 тысячи «квадратов». Спасатели ликвидировали открытое горение в 22:03, полностью пожар потушили в 23:55. В работах участвовали 121 человек от столичного главка МЧС, 42 единицы техники и специальный поезд.
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Роспотребнадзор отправил специалист на место происшествия для забора проб воздуха. Эксперты из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» не зафиксировали в воздухе вредных веществ.
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Следственный комитет выясняет причины случившегося, следователи опросили свидетелей. По предварительной информации, товары хранились на складе неправильно. Расследование дела продолжается.
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