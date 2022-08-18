Более 20 детей отравились в летнем лагере во Владивостоке

Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку информации об отравлении детей, которые отдыхали в детском лагере «Юнга» на Емаре.

Об этом надзорный орган сообщил в своем Telegram-канале.

Установлено, что на 17 августа, в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» были доставлены 24 ребенка. У всех были зафиксированы признаки пищевого отравления. В общей сложности в лагере отдыхал 261 несовершеннолетний.

«На место выехали специалисты Роспотребнадзора, отобраны необходимые смывы и пробы, обработаны помещения пищеблока», — указано в сообщении ведомства.

Также на место происшествия выехал прокурор Советского района Владивостока Максим Муравьев.

«Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха детей, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм», — сказано в сообщении.

В конце июля из детского лагеря «Юность» в Артеме Приморского края в общей сложности госпитализировали 43 ребенка с признаками отравления.