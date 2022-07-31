Число детей, отравившихся в приморском лагере, выросло до 43

Количество детей, госпитализированных с отравлением из детского лагеря «Юность» в Артеме Приморского края, выросло до 43. СУ СК по региону начало доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

«Утром 31 июля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 43 несовершеннолетних детей с признаками отравления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка», — отмечается на сайте краевого СК.

Следователи оценят безопасность услуг, которые оказывали детям в лагере. Проверку организовали по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и пострадавших. После всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что после массового отравления в приморском лагере в больнице оказались 35 детей и один взрослый.