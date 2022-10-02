Более 20 человек погибло при падении в пруд трактора в Индии | 360°

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Спецоперация
02 октября 2022, 07:47
Украинские военные обстреляли ЛНР из HIMARS
Спецоперация
02 октября 2022, 07:45
Кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО показали на видео
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Спецоперация
02 октября 2022, 07:21
ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР
Спецоперация
02 октября 2022, 05:58
Система противовоздушной обороны сработала в Новой Каховке
Мир
02 октября 2022, 05:46
Бывший советник НАТО заявил о попавшем в ловушку из-за России Западе
Здоровье
02 октября 2022, 05:21
Врачи предупредили о вреде сахарозаменителя
Мир
02 октября 2022, 04:59
Разногласия из-за саммита ООН возникли между королем Карлом III и Лиз Трасс — СМИ
Мир
02 октября 2022, 04:56
Германия решила объединиться с Данией и Швецией для расследования аварий на «Северных потоках»
Мир
02 октября 2022, 04:38
«Посягательства неприемлемы». МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо