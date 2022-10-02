Более 20 человек погибло при падении в пруд трактора в Индии | 360°

Происшествия 02 октября 2022, 07:32 Поделиться Telegram

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Viber Более 20 человек погибло при падении в пруд трактора в Индии NDTV: 26 человек погибли при падении трактора в пруд в индийском штате Уттар-Прадеш РИА «Новости»

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Минимум 26 человек погибли и еще более 20 получили ранения и травмы при падении трактора в пруд в Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Пассажиры — около 50 человек — ехали в прицепе трактора, который перевернулся и упал в пруд. Большинство погибших и пострадавших — женщины и дети. Это паломники, которые возвращались домой после религиозной церемонии в одном из местных храмов.

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По предварительным данным, водитель трактора не справился с управлением.

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Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования семьям погибших. Он призвал отказаться от использования тракторных прицепов для перевозки людей.

Накануне серьезное ДТП произошло в индийском штате Химачал-Прадеш. Водитель автофургона не справился с управлением, из-за чего машина скатилась со склона. В результате скончались по меньшей мере семь человек. Еще десять пострадавших получили серьезные травмы. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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