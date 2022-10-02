Более 20 человек погибло при падении в пруд трактора в Индии | 360°

Все новости

Спецоперация

02 октября 2022, 07:47

Украинские военные обстреляли ЛНР из HIMARS

Спецоперация

02 октября 2022, 07:45

Кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО показали на видео

Реклама

Спецоперация

02 октября 2022, 07:21

ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Спецоперация

02 октября 2022, 05:58

Система противовоздушной обороны сработала в Новой Каховке

Мир

02 октября 2022, 05:46

Бывший советник НАТО заявил о попавшем в ловушку из-за России Западе

Здоровье

02 октября 2022, 05:21

Врачи предупредили о вреде сахарозаменителя

Мир

02 октября 2022, 04:59

Разногласия из-за саммита ООН возникли между королем Карлом III и Лиз Трасс — СМИ

Мир

02 октября 2022, 04:56

Германия решила объединиться с Данией и Швецией для расследования аварий на «Северных потоках»

Мир

02 октября 2022, 04:38

«Посягательства неприемлемы». МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо

Происшествия

02 октября 2022, 07:32

Более 20 человек погибло при падении в пруд трактора в Индии

NDTV: 26 человек погибли при падении трактора в пруд в индийском штате Уттар-Прадеш

Читать 360tv в

Минимум 26 человек погибли и еще более 20 получили ранения и травмы при падении трактора в пруд в Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Пассажиры — около 50 человек — ехали в прицепе трактора, который перевернулся и упал в пруд. Большинство погибших и пострадавших — женщины и дети. Это паломники, которые возвращались домой после религиозной церемонии в одном из местных храмов.

Реклама

По предварительным данным, водитель трактора не справился с управлением.

Реклама

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования семьям погибших. Он призвал отказаться от использования тракторных прицепов для перевозки людей.

Накануне серьезное ДТП произошло в индийском штате Химачал-Прадеш. Водитель автофургона не справился с управлением, из-за чего машина скатилась со склона. В результате скончались по меньшей мере семь человек. Еще десять пострадавших получили серьезные травмы. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

Индия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама