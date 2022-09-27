Машина с туристами упала со склона в Индии | 360°

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Машина с туристами упала со склона в Индии

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Серьезное ДТП произошло в индийском штате Химачал-Прадеш. Водитель автофургона не справился с управлением, из-за чего машина скатилась со склона. Об этом сообщил «СвободнаяПресса» со ссылкой на телеканал NDTV.

В результате скончались по меньшей мере семь человек. Еще десять пострадавших получили серьезные травмы. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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«Семь человек погибли и еще 10 получили ранения. Пятеро раненых были переведены в больницу в город Кулу, а еще пятеро находятся на лечении в местной больнице», — заявил суперинтендант местной полиции Гурдев Сингх.

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