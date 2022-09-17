Более 20 человек погибли на юго-востоке ЮАР в аварии со школьным автобусом и грузовиком | 360°

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Более 20 человек погибли на юго-востоке ЮАР в аварии со школьным автобусом и грузовиком

ENCA: 21 человек погиб на юго-востоке ЮАР в ДТП со школьным автобусом и грузовиком

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По меньшей мере 21 человек погиб на юго-востоке ЮАР в результате аварии с участием школьного микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщил телеканал ENCA.

Авария произошла на скоростной трассе возле города Понгола в провинции Квазулу-Наталь. Водитель грузовика пошел на обгон, но потерял управление и врезался в школьный микроавтобус.

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«В числе погибших 19 детей в возрасте от пяти до 12 лет», — сказали журналистам в местной полиции.

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В данный момент участок трассы, где произошло столкновение, перекрыт для движения. На месте происшествия работает бригада следователей.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Правоохранители устанавливают его личность и местонахождение. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, сообщило РИА ФАН.

В конце августа «томатная авария» вызвала хаос на калифорнийской трассе в США. Из-за ДТП с груженной помидорами фурой шоссе в США превратилось в каток.

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