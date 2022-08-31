«Томатная авария» вызвала хаос на калифорнийской трассе в США
Los Angeles Times: из-за ДТП с груженной помидорами фурой шоссе в США превратилось в каток
«Томатная авария» произошла в американском штате Калифорния. Засыпанная помидорами и залитая их соком дорога стала скользкой, сообщила газета Los Angeles Times с ссылкой на офицера Калифорнийского дорожного патруля Джейсона Тайхерста.
Грузовик столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в другую машину и отбойник. В результате аварии 150 тысяч помидоров, которыми был нагружен открытый кузов, оказались на проезжей части.
Офицер Калифорнийского дорожного патруля уточнил, что водитель фуры получил незначительные травмы. В аварии пострадали еще два человека. Один из них, по предварительной информации, сломал ногу.
Дорожным службам понадобилось несколько часов для уборки томатов с шоссе. Все это время для движения была открыта только одна полоса.
Уточняется, что водители нескольких машин, которые рискнули проехать по помидорам, не справились с управлением и тоже попали в ДТП.