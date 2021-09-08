Более 1,6 миллиона человек в Мексике остались без электричества после землетрясения

В Мексике около 1,6 миллиона человек остались без электричества после сильного землетрясения. Электроэнергию отключили в штатах Мехико, Герреро, Морелосе и Оахаке.

«Это 13% от общего числа потребителей в этих штатах и ​​столице», — сообщили на сайте компании.

Специалисты компании экстренно восстанавливают электроснабжение в рамках протокола неотложной помощи.

Сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике в районе города Акапулько. В городе повреждены здания, выбиты стекла. В результате подземных толчков погиб один человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился в 11 километрах к юго-западу от города Акапулько в юго-западном штате Герреро. В Мехико, который расположен в 300 километрах от эпицентра, сработали системы оповещения.

Как заявил в коротком видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, удар стихии не причинил серьезных разрушений.

В посольстве РФ в Мексике сообщили, что среди пострадавших россиян нет.