08 сентября 2021, 05:37
Сильное землетрясение произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике в районе города Акапулько. По данным сейсмологов, магнитуда достигла 6,9.
Землетрясение произошло в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье страны, сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба.
Эпицентр находился в 14 километрах к юго-востоку от Акапулько на глубине 10 километров.
В Мехико сработала система оповещения о сильном землетрясении.
После землетрясения в различных районах муниципалитетов Мехико было отключено электричество.
В Акапулько есть разрушения, повреждены здания, у них выбиты стекла. О жертвах пока не сообщается.
Из-за сильного землетрясения может образоваться цунами, предупредили в Гражданской защите Мексики.