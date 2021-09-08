Сильное землетрясение произошло в Мексике в районе города Акапулько. По данным сейсмологов, магнитуда достигла 6,9.

Землетрясение произошло в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье страны, сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба.

Эпицентр находился в 14 километрах к юго-востоку от Акапулько на глубине 10 километров.

В Мехико сработала система оповещения о сильном землетрясении.

После землетрясения в различных районах муниципалитетов Мехико было отключено электричество.

В Акапулько есть разрушения, повреждены здания, у них выбиты стекла. О жертвах пока не сообщается.

Из-за сильного землетрясения может образоваться цунами, предупредили в Гражданской защите Мексики.