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    08 сентября 2021, 05:37

    Сильное землетрясение произошло в Мексике

    Екатерина Шамина

    Сильное землетрясение произошло в Мексике в районе города Акапулько. По данным сейсмологов, магнитуда достигла 6,9.

    Сильное землетрясение произошло в Мексике

    Землетрясение произошло в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье страны, сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба.

    Эпицентр находился в 14 километрах к юго-востоку от Акапулько на глубине 10 километров.

    В Мехико сработала система оповещения о сильном землетрясении.

    После землетрясения в различных районах муниципалитетов Мехико было отключено электричество.

    В Акапулько есть разрушения, повреждены здания, у них выбиты стекла. О жертвах пока не сообщается.

    Из-за сильного землетрясения может образоваться цунами, предупредили в Гражданской защите Мексики.