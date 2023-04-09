09 апреля 2023, 13:08
Разлившаяся река Волхов затопила город Чудово в Новгородской области
«Подъем»: река Волхов затопила более 60 участков в Новгородской области
Разлившаяся в Новгородской области река Волхов затопила более 60 дачных участков, сообщил Telegram-канал «Подъем». По данным издания, сильнее всего пострадали садовые товарищества.
Местные власти уточнили, что затопленными оказались земельные участки в населенных пунктах Краснофарфорный, Волхов Мост и Марьино. В одном из пострадавших поселков разлившаяся заблокировала выход из домов для 15 человек, включая троих детей.
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Канал «Mash | Мэш на Мойке» сообщил, что представители администрации обвинили в сложившейся ситуации сотрудников Волховской ГЭС — те якобы вовремя не открыли водосборную плотину, поэтому впадающая в Ладожское озеро река Волхов разлилась и затопила небольшой город в Новгородской области.
В региональном управлении МЧС ранее сообщали о подтоплениях участков и в других районах области. Подобная ситуация сложилась в Старорусском, Валдайском, Демянском, Крестецком, Новгородском, Поддорском, Маловишерском, Чудовском и Хвойненском муниципальных образованиях.
Паводок в Подмосковье достиг пика в начале апреля. По данным Минэкологии Московской области, после этого уровень во многих реках начал снижаться.
Паводки
МЧС РФ
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