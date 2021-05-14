Более 10 студентов колледжа отравились в Хабаровском крае

Более 10 студентов строительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре были госпитализированы с отравлением. Прокуратура начала проверку.

«По предварительной информации в инфекционные отделения больниц города Амурска и поселка Солнечный госпитализировано более десяти человек», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В колледж выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Игорь Приходько. Сотрудники ведомства выясняютсобстоятельства случившегося, причины отравления.

Ранее в московской школе № 1515 в районе Хорошево-Мневники утром 13 мая шестиклассники отравились, после того как вскрыли бомбу-вонючку с Aliexpress. Четыре школьника пожаловались на головные боли. Детям вызвали скорую помощь, госпитализация не потребовалась.