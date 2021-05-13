В московской школе №1515 в районе Хорошево-Мневники утром 13 мая шестиклассники отравились, после того как вскрыли бомбу-вонючку. Четыре школьника пожаловались на головные боли. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Как рассказал источник «360», шестиклассница принесла в школу бомбу-вонючку, заказанную с Aliexpress. После того как пакетик раздавили, у детей, находившихся рядом, заболела голова. В результате в медпункт обратились три девочки и один мальчик, возраст которых от 11 до 12 лет. Все пожаловались на головную боль.

В школу около 10:00 вызвали скорую помощь, приехали семь бригад медиков.

По словам источника, с детьми все в порядке, они находятся в сознании. В школу приехали родители школьников.

В конце апреля в Пензенской области во время групповых занятий в бассейне хлором отравился 21 ребенок. Родители сами отвезли своих детей в больницу, не дожидаясь приезда скорой. Несколько детей находились в тяжелом состоянии. Возбудили уголовное дело, был задержан замдиректора детско-юношеской спортивной школы по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.