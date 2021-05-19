Более 10 детей госпитализировали после распыления неизвестного газа в новокузнецкой школе

В Новокузнецке 11 школьников отравились неизвестным газом. Об этом сообщило РИА «Новости» о ссылкой на пресс-службу регионального центра медицины катастроф.

«В Новокузнецке в школе распылили неизвестное вещество, предположительно, баллончик газовый, и 11 человек уже увезли в больницу с признаками легкого отравления. На месте продолжают дежурить центр медицины катастроф и четыре бригады скорой помощи», — рассказал пресс-секретарь центра Антон Дужик.

По его словам, у части детей на момент эвакуации в больницу состояние было средней степени тяжести. Отравление произошло в школе № 26.

На прошлой неделе в больницу Комсомольска-на-Амуре с отравлением попали 28 студентов колледжа и один работник. Все учащиеся проживали в общежитии. Роспотребнадзор выяснил причину отравления — это была кишечная инфекция, которая содержалась в воде в кулерах, установленных в здании. По последним данным, на лечении в стационаре остаются 15 человек.