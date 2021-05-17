Названа причина отравления студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре

Роспотребнадзор выяснил причину отравления студентов строительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре. Кишечная инфекция содержалась в воде в кулерах, которые были установлены в общежитие.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования причиной групповой заболеваемости острой кишечной инфекции стало употребление недоброкачественной питьевой воды из кулеров, установленных в общежитии. По результатам лабораторных исследований в ней также выделен норовирус», — сообщили в ведомстве.

Ранее в период с 14 по 15 мая в больницу Комсомольска-на-Амуре с отравлением попали 28 студентов колледжа и один работник. Все учащиеся проживали в общежитии. У всех был обнаружен норовирус. Сейчас на лечении в стационаре остаются 15 человек, остальные получают лечение в медицинских организациях по месту жительства. Состояние всех пострадавших удовлетворительное.

Административные дела возбудили в отношении юридического лица и должностных лиц колледжа.