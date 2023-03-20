Происшествия 20 марта 2023, 16:31 Ресторан «Мти-Ели» загорелся на Каширском шоссе «360»: пожарные выехали на место пожара в ресторане «Мти-Ели» на Каширском шоссе

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На Каширском шоссе в Москве загорелось здание ресторана «Мти-Ели». Об этом «360» рассказали очевидцы.

По предварительным данным, в пострадавшем здании расположена хинкальная. Пламя охватило крышу постройки и мансарду.

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Судя по кадрам с места событий, опубликованным в Telegram-канале «Московские новости», с места возгорания валит густой серый дым. О пострадавших пока ничего не известно. Также уточняется причина возникновения пожара.

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«Всех людей из помещения вывели», — сказали представители ресторана,

На место происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб. Загоревшееся здание находится по адресу Каширское шоссе, дом 40, второй корпус.