Происшествия 14 апреля 2024, 15:00 Боксер Кудряшов назвал животным поджигателя его BMW в Волгодонске Полиция завела дело после поджога авто боксера Кудряшова в Волгодонске РИА «Новости»

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В Ростовской области возбудили уголовное дело после поджога автомобиля BMW X7 боксера Дмитрия Кудряшова в Волгодонске. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональный главк МВД.

Поджог иномарки, стоявшей возле спортивного клуба, произошел накануне. По мнению Кудряшова, злоумышленник знал, где находится боксер.

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По его словам, во время тренировки с улицы прибежали дети и рассказали о горящей машине. В здании были огнетушители, поэтому возгорание потушили своими силами.

Кудряшов заявил, что не знает, кто стоит за этим нападением.

«Просто обезьяна, животное. Пускай теперь сидит и наблюдает за новостями», — сказал спортсмен.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемого.