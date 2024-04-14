Криминал 14 апреля 2024, 04:16 В Волгодонске подожгли машину боксера Дмитрия Кудряшева Неизвестный поджег машину боксера и депутата гордумы Кудряшова в Волгодонске Freepik

Читать 360tv в

В Ростовской области неизвестный облил чем-то, а после поджег припаркованный автомобиль известного боксера и депутата Волгодонской городской Думы Дмитрия Кудряшева. Спортсмен поделился подробностями происшествия с «Известиями».

«Я на тренировке был, ребята младшие забежали, говорят, Дмитрий Александрович, ваша машина горит. Я выбежал, начал тушить», — сообщил боксер.

Реклама

По его словам, он припарковал свой BMW X7 рядом со спортивным залом. Злоумышленник поджег его машину, когда он уже закончил тренировку и сидел в раздевалке. Кудряшов добавил, что поджигатель знал, что в пятницу он будет находиться в спортзале.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовало информагентство «Блокнот Волгодонска». На кадрах видно, как неизвестный поджег машину спортсмена, а потом скрылся с места преступления.

Правоохранители уже выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владимирской области возбудили уголовное дело после попытки поджога правительственного здания. Сотрудники ФСБ и Росгвардии оперативно задержали злоумышленника, которым оказался 24-летний житель Владимира.