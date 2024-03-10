Происшествия 10 марта 2024, 13:33 Боксер до смерти забил музыканта в челябинской бане Ura.ru: неадекватный боксер убил рок-музыканта в бане под Челябинском РИА «Новости»

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В Миассе Челябинской области в бане убили мужчину. Подозреваемым оказался спортсмен с психическими отклонениями, сообщил сайт Ura.ru.

По данным издания, 27 февраля в банно-оздоровительном комплексе на гитариста местной рок-группы «АртПикет» Андрея Иванова, который подрабатывал там кассиром, с кулаками напал неадекватный мужчина. Пострадавшего увезли в реанимацию, однако спасти его не удалось.

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В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили журналистам, что музыкант умер 7 марта в больнице. Нападавшего задержали и отправили в изолятор.

Супруга убитого заявила, что подозреваемый — профессиональный боксер с психическими заболеваниями.

Источник в правоохранительных органах подтвердил изданию, что нападавший действительно постоянный пациент психбольницы. Также выяснилось, что незадолго до нападения он вел себя агрессивно и третировал прохожих на улице.

Ранее на севере Москвы в хостеле мужчина убил своего приятеля. Предположительно, он забил товарища до смерти во время ссоры.