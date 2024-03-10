Криминал 10 марта 2024, 10:28 Мужчина убил пенсионера в хостеле на севере Москвы Прокуратура Москвы: тело мужчины нашли в хостеле на Новой Башиловке Пресс-служба прокуратуры Москвы

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В Северном округе Москвы до смерти забили мужчину. Правоохранители уже установили подозреваемого в убийстве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ночью в хостеле, расположенном на улице Новая Башиловка, нашли труп 64-летнего мужчины. На теле пенсионера обнаружили следы побоев.

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Полицейские установили, что к избиению может быть причастен 49-летний знакомый потерпевшего. Предположительно, он забил до смерти приятеля во время конфликта из-за личной неприязни.

Подозреваемого привезли на допрос к следователям. Прокуратура проконтролирует расследование убийства и привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Ранее в Москве молодой человек напал на отца возлюбленной из-за того, что тот запретил паре встречаться. Мужчина попытался зарезать ножом несостоявшегося родственника, а потом выстрелил в него из пневматического пистолета.