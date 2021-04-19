Бойцовская собака набросилась на женщину с ребенком в Москве. Видео

В Москве бойцовская собака напала на женщину с ребенком. Это произошло в районе ЖК «Саларьево Парк», сообщил Telegram-канал Readovka.

Владелец двух собак бойцовской породы во время прогулки отпустил своих питомцев с поводка, после чего животные начали вести себя агрессивно и напали на женщину с ребенком, а также едва не растерзали другого пса. На помощь пришли прохожие, которые пинками отогнали собаку. После этого она перебежала дорогу и попыталась напасть на других собак, которых удалось защитить их хозяевам.

Владелец бойцовских собак после этого спокойно забрал своих питомцев и устремился домой. Местные жители рассказали, что он часто выгуливает их без намордника.

О том, получили ли люди травмы, не уточняется.

В марте на западе Москвы обнаружили тело 14-летней девочки с укусами собак и травмами, характерными для падения с высоты. В прокуратуре сообщили, что за день до трагедии школьница пришла с ночевкой к своему знакомому. В квартире они находились без присмотра взрослых, вместе с ними были две бойцовские собаки.