Тело 14-летней девочки с укусами собак обнаружили в Москве

На западе Москвы погибла восьмиклассница. На ее теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты, а также следы от укуса собаки, сообщила столичная прокуратура.

Выяснилось, что 14-летняя девочка пришла в гости с ночевкой к своему 15-летнему знакомому. Ночью подростки находились в квартире без присмотра взрослых. С ними были две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер.

Труп нашли сегодня вблизи жилого дома по улице Барклая.

Прокуратура проведет проверку. Ведомство намерено дать оценку действиям родителей, а также проверить соблюдение законодательства о несовершеннолетних.

Ранее школьник на Сахалине получил ранение во время драки с одноклассником. Изначально сообщалось, что семиклассника ранили ножом. Позднее СК уточнил, что в ход пошли плоскогубцы — ими один 13-летний школьник «причинил другому повреждение кожного покрова в области грудной клетки».