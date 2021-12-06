Бойца ММА Чоршанбиева депортируют из России

Суд постановил депортировать из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, гонявшего на своей машине по Москве. Как сообщили в пресс-службе Останкинского районного суда, суд признал Чоршанбиева виновным в нарушении режима пребывания в России.

Спортсмена из Таджикистана приговорили к штрафу в пять тысяч рублей с последующим административным выдворением из России.

До депортации он останется в Центре временного содержания иностранцев при московском главке МВД.

Чоршанбиев постоянно выкладывал на своих страницах в социальных сетях видео, как он гоняет с нарушением правил дорожного движения по дорогам Москвы. Накануне полицейские остановили спортсмена на МКАД.

Из документов у лихача оказались только водительские права, выданные в Таджикистане, которые в России не признаются.

Машину, на которой остановили Чоршанбиева, отправили на штрафстоянку. По данным СМИ, за автомобилем числится несколько сотен непогашенных штрафов. Владельцем машины оказался не спортсмен, а его знакомый.

В отделе полиции спортсмену выписали административные протоколы для оплаты штрафов. Сотрудники заодно потребовали от лихача объяснений за его видео, снятое в Лефортовском тоннеле, где на скорости он «играл в шашки» с другими машинами.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чоршанбиеву закрыли въезд в Россию еще в 2018 году за нарушение сроков пребывания. Но когда он вернулся обратно, регистрацию не получал.