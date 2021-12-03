Бойца ММА без прав и страховки задержали в Москве

В Москве задержали автоблогера, который снимал ролики с нарушениями правил и опасной ездой на Toyota Camry. Сотрудники полиции заметили их в Сети и установили личность водителя. У него не оказалось полиса ОСАГО и водительских прав, сообщило управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Лихача задержали на 92-м километре внешней стороны МКАД. Ему 26 лет. Водителя привлекли к ответственности, ведь у него не было ни прав, ни полиса страховки.

Задержанный предъявил инспекторам водительское удостоверение другой страны, которое в РФ не имеет юридической силы. А российских документов у него не было.

Toyota Camry у беспечного водителя забрали на специальную стоянку.

Предположительно, задержанный — таджикский боец смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиев, который действительно питает страсть еще и к машинам. И он уже попадал в аварии. Например, в августе Чоршанбиев не справился с управлением и врезался в столб в Казани, разместив позже фотографию с места ДТП у себя в соцсети. Тогда он завил, что его подрезали.

Ранее «360» рассказал о начале блокировок аккаунтов с экстремальной ездой в России.