Каспийская флотилия провела учения на полигоне в Дагестане

Военные учения связистов провела Каспийская флотилия ВМФ России на полигоне Скорпион в Дагестане, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Связисты провели тренировки со специальной техникой подвижных узлов связи (ПУС). Специалисты должны были наладить устойчивую связь между командными пунктами и военными кораблями. Каналы связи должны быть на ранее не задействованных частотах.

Во время учений также были отработаны совместные действия связистов и кораблей при выявлении целей в воздухе и на воде.

В тренировках в Дагестане было задействовано более 100 специалистов связи и более 10 единиц техники Каспийской флотилии.

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