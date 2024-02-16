16 февраля 2024, 10:35
Блогер Ян Топлес заявил о пропаже родственника
Родственника блогера Яна Топлеса ищут в Новосибирске
Блогер Ян Топлес сообщил на странице во "ВКонтакте", что брат его супруги, 29-летний Анатолий Евтушенко, пропал. Мужчина в последний раз выходил на связь на прошлой неделе.
«Пропал брат моей жены. Последний раз выходил на связь по телефону в пятницу 9 февраля в 9 вечера», — заявил Топлес.
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По его словам, пропавший ростом 170 сантиметров, у нег голубые глаза и русые волосы. На груди и шее у мужчины есть татуировки. Он мог быть одет в черные джинсы, куртку и кроссовки. Вероятно, при нем был рюкзак.
Топлес попросил подписчиков поделиться этим постом, чтобы о поисках узнало как можно больше людей. Пользователи посоветовали блогеру обратиться за помощью к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт».
Ранее в российской столице пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton Мартин Реппето.
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