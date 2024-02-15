Происшествия 15 февраля 2024, 12:55 Шеф-повар из Аргентины пропал в Москве Mash: аргентинский шеф-повар отеля Ritz-Carlton Реппето пропал в Москве РИА «Новости»

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Аргентинский шеф-повар отеля Ritz-Carlton Мартин Реппето бесследно исчез в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, о пропаже в полицию сообщила его супруга. Пара уже полгода живет раздельно, однако до конца января регулярно общалась по телефону. Его местонахождение и обстоятельства пропажи неизвестны. Полиция начала проверку.

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По данным канала, в марте 2019 года Реппето избили и ограбили на севере Москвы, забрав 50 тысяч рублей, личные документы, часы стоимостью семь тысяч евро и мобильный телефон. Повар тогда не обратился в полицию, так как нашел свои документы в ближайшем мусорном контейнере.

Ранее в одном из пятизвездочных отелей в Москве нашли сумку, набитую оружием. Неизвестный мужчина вошел в гостиницу с улицы, повесил ее на стул и ушел.