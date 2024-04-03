Общество 03 апреля 2024, 17:04 Более 90 миллионов рублей заработала Ивлеева на газировке и чипсах Shot: блогер Ивлеева заработала на газировке и чипсах 93 миллиона рублей Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Доход компании блогера Анастасии Ивлеевой, специализирующейся на продаже чипсов и газировки, за минувший год составил 2,8 миллиарда рублей. Чистая выручка превысила 90 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, за 2023 год прибыль компании Ивлеевой «Коленки пчелы» возросла больше чем в два с половиной раза. В 2022 году выручка составила 37 миллионов, в этом — 93 миллиона.

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При этом, Shot уточнил, что компания блогерши задолжала 2,8 миллиона рублей налогов.

Ранее компания Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» обратилась в суд с иском к смоленскому производителю энергетиков под ее брендом Easy Peasy. С ответчика потребовали 4,6 миллиона рублей. Предположительно, поводом для разбирательств послужила остановка выпуска продукции после скандала с «голой» вечеринкой.