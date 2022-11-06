Беженцы устроили бунт из-за отключения электричества в центре иммиграции | 360°

06 ноября 2022, 00:50
Беженцы устроили бунт из-за отключения электричества в центре иммиграции
Daily Mail: в Великобритании мигранты устроили беспорядки из-за отключения света и воды
Беженцы одного из центров иммиграции в Великобритании устроили бунт из-за перебоев с водой и электричеством. Как сообщили в Daily Mail, отключения света и воды начались накануне, вечером туда вызвали полицию, но беспорядки не утихли и сегодня.
В издании рассказали, что во внутреннем дворе центра, который расположен в Хармондсворте рядом с Хитроу, с утра собралось около ста недовольных человек. Тогда и вызвали снова полицию.
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«Согласно сообщениям, они были вооружены ножами и палками, но о травмах сотрудников или задержанных не сообщалось», — написали в газете.
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Отмечается, что это происходит на фоне растущего внимания к условиям в британских иммиграционных центрах. Недавно стало известно, что центр Мэнстон в Дувре был сильно переполнен, и людей заставляли спать на полу. В нем проживало около четырех тысяч беженцев, хотя центр рассчитан на 1600 человек.
Из-за перенаселения в центре нарушались санитарные условия, что вызвало случаи заболевания дифтерией и заражения золотистым стафилококком. Мигранты угрожали начать голодную забастовку.
Также сообщалось, из этого центра выселили несколько семей беженцев с Украины.
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