Беженцы устроили бунт из-за отключения электричества в центре иммиграции | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 00:50 Беженцы устроили бунт из-за отключения электричества в центре иммиграции Daily Mail: в Великобритании мигранты устроили беспорядки из-за отключения света и воды

Читать 360tv в

Беженцы одного из центров иммиграции в Великобритании устроили бунт из-за перебоев с водой и электричеством. Как сообщили в Daily Mail, отключения света и воды начались накануне, вечером туда вызвали полицию, но беспорядки не утихли и сегодня.

В издании рассказали, что во внутреннем дворе центра, который расположен в Хармондсворте рядом с Хитроу, с утра собралось около ста недовольных человек. Тогда и вызвали снова полицию.

Реклама

«Согласно сообщениям, они были вооружены ножами и палками, но о травмах сотрудников или задержанных не сообщалось», — написали в газете.

Реклама

Отмечается, что это происходит на фоне растущего внимания к условиям в британских иммиграционных центрах. Недавно стало известно, что центр Мэнстон в Дувре был сильно переполнен, и людей заставляли спать на полу. В нем проживало около четырех тысяч беженцев, хотя центр рассчитан на 1600 человек.

Из-за перенаселения в центре нарушались санитарные условия, что вызвало случаи заболевания дифтерией и заражения золотистым стафилококком. Мигранты угрожали начать голодную забастовку.

Также сообщалось, из этого центра выселили несколько семей беженцев с Украины.