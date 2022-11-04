Мир 04 ноября 2022, 20:30 Украинских беженцев выселили из гостиницы в Британии — СМИ Times: украинских беженцев выселили из гостиницы в Британии ради мигрантов РИА "Новости"

Читать 360tv в

Несколько семей беженцев с Украины выселили из гостиницы В Великобритании, чтобы разместить в ней мигрантов из переполненного миграционного центра города Мэнстон. Об этом написала газета The Times.

В британском Мэнстоне миграционный центр, рассчитанный на 1600 мигрантов, оказался переполнен, в нем проживало около четырех тысяч беженцев. Из-за перенаселения в центре отмечены нарушения санитарных условий, что вызвало случаи заболевания дифтерией и заражения золотистым стафилококком. Мигранты угрожали начать голодную забастовку.

Реклама

Британцы подвергли критике главу МВД Суэллу Браверман, после сего было принято решение переселить мигрантов в гостиницу. Новое жилье вынуждены искать семь украинских семей.

Реклама

«Бездомным украинским семьям дали уведомление, что они должны покинуть жилье… после того, как министерство внутренних дел решило, что гостиница будет использоваться для размещения просителей убежища из переполненного центра в Мэнстоне», — сообщила газета.

В Евросоюзе назревает конфликт из-за неравенства между беженцами с Украины и из других стран. Более внимательное отношение к украинцам в Европе вызывает недовольство у беженцев из других государств.