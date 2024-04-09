Эксклюзив 09 апреля 2024, 21:57 Бездомный ротвейлер напал на жителей Советска Источник «360»: ротвейлер напал на детей в магазине в Советске

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Ротвейлер набросился на жителей Советска возле продуктового магазина. После этого пес напал на детей, сообщил источник «360».

По его словам, собака бегала возле магазина и пыталась укусить прохожих. Позже ей удалось попасть в здание торговой точки, где она напала на трех школьников.

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Прохожие и медики скорой пытались своими силами усмирить агрессивное животное, но у них не получилось. Тогда к ним на помощь пришел местный участковый, который смог успокоить ротвейлера.

Похожий случай произошел ранее в Люберцах. Пес бойцовской породы напал на четырехлетнего мальчика в подъезде жилого дома. Ребенок получил множественные раны головы, руки и бедра.