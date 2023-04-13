Происшествия 13 апреля 2023, 06:28 Пожар на фермерском рынке в Химках локализовали — видео МЧС: пожар в торговом комплексе в Химках локализовали на 300 кв. м

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В Химках загорелся фермерский рынок. Огонь удалось локализовать на площади 300 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.

Спасателей вызвали на пересечение Новокуркинского шоссе и Молодежного проезда в 03:33, где загорелся торговый комплекс — деревянно-щитовое отдельно стоящее одноэтажное здание. В тушении открытого огня задействовали 42 человека и 13 единиц техники. К 04:21, по информации МЧС, возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров.

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Видео горящего фермерского рынка показали в соцсетях. Движение машин по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду перекрыли, предупредили в Дептрансе Москвы. Источник «360» сказал, что рядом находится АЗС, а здание сгорело полностью.