Бездомные собаки покусали депутата из Томска. Кадры с места

Трио бездомных собак напали на депутата Максима Забелина. Кадрами с места происшествия поделилась «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

Мужчина шел по безлюдной улице. Сначала к нему подошла одна собака. Чуть позже депутат уже был окружен тремя дворнягами. Четверолапая группировка повалила Забелина на землю. По словам депутата, собаки его покусали.

«Видимо крыша поехала на старости лет» — прокомментировал он нападение.

Забелин смог быстро встать на ноги и отойти к машине. Собаки не стали его преследовать. По словам депутата, он вызвал службу отлова. Дальнейшая судьба нападавших неизвестна. Также депутат не сообщил о степени и последствиях укусов.

В последнее время участились случаи нападения бездомных животных на людей. Только за май стало известно о двух случаях. 17 числа собаки напали на ребенка в Бурятии. 14 мая от бродячих псов пострадал школьник из Улан-Удэ.

Причины, по которым участились случаи нападения, неизвестны. Однако противостоять увеличению количества бездомных животных можно с помощью стерилизации. Обычно таким занимаются волонтерские организации или приюты при финансовой поддержке от неравнодушных граждан